Die 4-Farben-LEDs befinden sich in einem einzelnen Gehäuse von 5x5mm und sind in den Ausführungen RGBW sowie WWCW erhältlich. Damit genügt eine einzelne 4-in-1-LED anstelle von vier separaten Einzeldioden, um verschiedene Farben beliebig zu kombinieren. Durch getrennte Anschlüsse lassen sich die vier RGBW-Farben der Chips jeweils einzeln ansteuern und kreieren so unterschiedliche Lichtszenarien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...