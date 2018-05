Hamburg (ots) -



Model Barbara Meier, 31, wird heiraten. Das verkündet sie diese Woche in GALA (Heft 21/2018, EVT 17.05.2018). Der österreichische Unternehmer Klemens Hallmann, 42, mit dem die GNTM-Gewinnerin von 2007 seit vier Jahren liiert ist, machte ihr vorige Woche während der Filmfestspiele in Cannes einen Antrag. "Klemens ging ganz klassisch auf die Knie und hat mich gefragt. Ich war völlig perplex", sagt Barbara Meier. Und Klemens Hallmann, der aus diesem Anlass extra ein Restaurant mit Schauspielern gemietet hat, ergänzt: "Ich wollte diesen besonderen Moment filmreif inszenieren." Ein Termin für das Fest steht noch nicht fest.



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



