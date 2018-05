FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.05.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 260 (265) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BBA AVIATION PRICE TARGET TO 382 (375) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1610 (1450) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 6360 (6300) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG INITIATES ARROW GLOBAL WITH 'SELL' - TARGET 280 PENCE - BERENBERG RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 20 (15) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS BT GROUP TO 'MARKET-PERFORM' ('OUTPERFORM') - PT 215 (305) PENCE - BERNSTEIN CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 950 (1010) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 750 (700) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 470 (410) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CITIGROUP CUTS EVRAZ TO 'NEUTRAL' ('BUY') - CITIGROUP RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 4500 PENCE - 'SELL' - CREDIT SUISSE CUTS BAT PRICE TARGET TO 5200 (5800) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS BAT PRICE TARGET TO 5200 (5800) PENCE - 'OUTPERFORM' - CS RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 5800 (5500) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES ESURE GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 290 (315) PENCE - JEFFERIES RAISES RBS PRICE TARGET TO 358 (310) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BTG PRICE TARGET TO 650 (680) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1650 (1640) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX INITIATES PPHE HOTELS WITH 'BUY' - TARGET 1450 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS CENTRICA TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - MORGAN STANLEY CUTS OPHIR ENERGY PRICE TARGET TO 80 (95) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MS RAISES CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 350 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MS RAISES TULLOW OIL PLC TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - PT 325 (250) PENCE - PEEL HUNT CUTS CINEWORLD GROUP TO 'ADD' ('BUY') - UBS CUTS COMPUTACENTER TO 'SELL' ('BUY') - TARGET 1255 (1230) PENCE - UBS CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2870 (3140) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BP PRICE TARGET TO 610 (550) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES HOMESERVE TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 930 (890) PENCE - UBS RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 3000 (2675) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3000 (2675) PENCE - 'BUY'



