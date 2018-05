Der Danske Bank Senior Analyst Morten Helt geht davon aus, dass das Paar kurzfristig die 1,1700 erreicht. EUR/USD technische Analyse "Der USD hat sich in den vergangenen Wochen eindeutig an die US 10-Jahres Rendite gehalten und gestern war keine Ausnahme, da der USD mit dem Bruch der Rendite über das Niveau von 3 % ebenfalls Gebote erhielt. Während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...