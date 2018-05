Paris - Europas Börsen haben am Mittwoch nach einem anfangs kaum veränderten Verlauf etwas Abwärtsdruck zu spüren bekommen. Nach wie vor stehen die Aktienmärkte im Spannungsfeld zwischen steigenden Renditen am US-Markt für Staatsanleihen einerseits und einem im Vergleich zum US-Dollar schwachen Euro und Pfund andererseits. Auch der Ölpreis findet nach seinem kräftigen Anstieg wieder Beachtung. Zudem richtet sich unternehmensseitig die Aufmerksamkeit der Anleger auf die restlichen Quartalsbilanzen.

Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, verlor am späteren Mittwochvormittag 0,35 Prozent auf 3551,90 Punkte und in Paris sank der CAC-40 um 0,16 Prozent auf 5544,18 Punkte. In London legte der britische FTSE 100 um 0,13 Prozent auf 7733,25 Punkte zu.

"Insgesamt haben wir es seit Wochenbeginn mit richtungslosen Börsen zu tun", sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Ein Anstieg ...

