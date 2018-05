München (ots) - Die Tele München Gruppe (TMG) hat sich den weltweit heiß umkämpften Agenten-Thriller "355" auf dem Filmmarkt in Cannes gesichert. Das Bietergefecht für den US-amerikanischen Markt konnte Universal für sich entscheiden. Hauptdarstellerin und Produzentin ist die mehrfach Oscar®-nominierte Jessica Chastain ("The Huntsman & the Ice Queen" "Der Marsianer - Rettet Mark Watney"). Neben ihr spielt eine herausragende Riege internationaler Oscar®-Preisträgerinnen: Lupita Nyong'o ("Black Panther", "Star Wars"-Franchise, "12 Years a Slave"), Penélope Cruz ("Mord im Orient-Express", "Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten", "Vicky Cristina Barcelona") und Marion Cotillard ("Assassin's Creed", "The Dark Knight Rises", "Inception") sowie die in ihrem Heimatland China mehrfach ausgezeichnete Fan Bingbing ("X-Men: Days of Future Past").



Produzent und Regisseur ist Simon Kinberg, der bereits für "Der Marsianer - Rettet Mark Watney" eine Oscar®-Nominierung einheimsen konnte und bei "X-Men: Dark Phoenix" Regie führte. Das Drehbuch stammt von der Emmy Award nominierten Theresa Rebeck ("NYPD Blue") basierend auf einer Idee von Jessica Chastain.



Zum Inhalt: In dem spannenden Agenten-Thriller wachsen fünf sehr unterschiedliche Frauen zu einer mächtigen Einheit zusammen, die allem gewachsen ist. Sie überwinden anfänglichen Argwohn und Konflikte und vereinen ihre besonderen Fähigkeiten und Spezial-Kenntnisse, um eine global operierende Organisation daran zu hindern, in den Besitz einer Waffe zu gelangen, die unsere ohnehin schon krisengeschüttelte Welt in komplettes Chaos stürzen würde. Eine neue Agenten-Einheit ist geboren: Codename "355".



"355" wird über die TMG-Tochter Concorde Filmverleih in die deutschen Kinos kommen.



Dr. Herbert G. Kloiber, geschäftsführender Gesellschafter der TMG: "Wir freuen uns, daß wir uns den interessantesten Titel des Filmmarktes in Cannes sichern konnten."



Herbert L. Kloiber, Geschäftsführer der TMG: "Die Zeit ist reif für einen Agenten-Thriller mit weiblichen Protagonistinnen und das Ensemble an Darstellerinnen braucht man nicht lange vorzustellen - es spricht für sich."



Weitere Infos finden Sie unter www.tmg.de



OTS: Tele München Fernseh GmbH & Co. Produktionsgesellschaft newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66237 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66237.rss2



Pressekontakt: Henriette Gutmann Leitung Marketing & Kommunikation Tel. +49 (0)89 290 93 - 0, Email: media-relations@tmg.de



Ann-Kathrin Kurka Junior Marketing & PR Manager Tel. +49 (0)89 290 93 - 0, Email: media-relations@tmg.de