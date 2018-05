Unterföhring (ots) -



"Luke, wir wollen Dich in die Luft jagen!" So bewirbt sich das Ernst Mach-Gymnasium aus Hürth bei Köln für die SAT.1-Show "LUKE! Die Schule und ich". Das will sich "Klassenleiter" Luke Mockridge nicht entgehen lassen und besucht die Schule in der letzten Ausgabe seiner Show am Freitag, 18. Mai, um 20:15 Uhr in SAT.1. Um Luke ins Weltall zu schießen, organisiert das Gymnasium sogar eine offizielle Fluggenehmigung und der Flugverkehr über Köln muss umgeleitet werden. Ob beim Start alles glattgeht oder es gleich heißt: "Hürth, wir haben ein Problem!"



Im Studio begrüßt Luke Mockridge zur finalen Ausgabe "LUKE! Die Schule und ich" Sport-Kommentator Marcel Reif, Sänger Rea Garvey sowie die Comedians Olaf Schubert und Tahnee als Promi-Schüler zurück auf der Schulbank. Bevor sie in der Mittel- und Oberstufe auf die Schüler des Ernst Mach-Gymnasiums treffen, müssen sie durch die Grundstufe und sich mit den Kids der Don Bosco Montessori Grundschule Düsseldorf messen.



"LUKE! Die Schule und ich" am Freitag, 18. Mai, 20:15 Uhr, in SAT.1



