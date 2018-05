BERLIN (Dow Jones)--Wegen des ungebrochenen Baubooms in Deutschland haben die Unternehmen der Branche ihre Umsatzprognose angehoben. Der Hauptverband der Bauindustrie erwartet nun, dass die Erlöse im laufenden Jahr im Vergleich zu 2017 um 6 Prozent klettern werden. Am Jahresbeginn hatte die Schätzung noch auf ein Plus von 4 Prozent gelautet.

"Die Baukonjunktur läuft stabil und auf hohem Niveau", erklärte der Verband. Wegen der stärker steigenden Kosten am Bau dürfte den Unternehmen inflationsbereinigt ein Umsatzplus von 2 Prozent verbleiben. Für 2019 ist die Bauindustrie zuversichtlich und sagt einen weiteren Umsatzanstieg von ebenfalls 6 Prozent voraus.

Grund für den Optimismus sind höhere staatliche Ausgaben für den Straßenbau, mehr Investitionen der Unternehmen in ihre Standorte sowie der Bestand von 400.000 bereits von den Behörden genehmigten Wohnungen. Viele Baufirmen wissen gar nicht, welche Aufträge sie zuerst abarbeiten sollen. Zum Jahreswechsel lagen die Auftragsbestände laut Branchenverband auf einem Rekordniveau von 41 Milliarden Euro. Das waren 17 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In den ersten beiden Monaten des Jahres konnten die Unternehmen 15 Prozent mehr einnehmen als zum Jahresauftakt 2017.

