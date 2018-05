Philipp Waldstein ist per 01.01.2019 zum Vorsitzenden der Geschäftsführung der MEAG, Vermögensmanager von Munich Re und ERGO, berufen worden. In dieser Funktion folgt er auf Dr. Thomas Kabisch, der zum Jahresende 2018 in den Ruhestand gehen wird. Philipp Waldstein ist derzeit als Geschäftsführer der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...