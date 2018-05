Köln - Die weltweiten Aktienmärkte zeigten im April eine insgesamt freundliche Entwicklung und legten gemessen am MSCI World Kursindex auf Euro-Basis um 2,8% zu, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Stable Growth-Fonds (ISIN LU0136335097/ WKN 791695).Die Märkte des Euro-Raums seien gemessen am EURO STOXX 50-Kursindex um 5,2% angestiegen. Der US-amerikanische Aktienmarkt habe gemessen am S&P 500-Kursindex auf Euro-Basis einen Zuwachs in Höhe von 2,3% verzeichnet und der japanische Aktienmarkt habe gemessen am Nikkei 225-Kursindex auf Euro-Basis eine Wertsteigerung in Höhe von 3,9% aufgewiesen. An den Rentenmärkten sei es im Bereich der Staatsanleihen zu einem Anstieg des Zinsniveaus gekommen. In Deutschland habe sich die Umlaufrendite im Monatsultimovergleich von 0,31% auf 0,39% erhöht. Der REX-Performanceindex habe einen Verlust in Höhe von 0,3% verbucht.

Den vollständigen Artikel lesen ...