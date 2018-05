Die Aktie ist eine Perle. All das, was sich ein Aktionär wünscht, macht die Internetfabrik. Der Umsatz wächst, das Ergebnis klettert, der Kurs geht dank exzellenter Aussichten durch die Decke. Innerhalb von zehn Jahren stieg das Papier um 317% auf 56 Euro. Seit dem Tief im Jahr 2001 legte der TecDAX-Titel gar um 11.400% zu. Trotz der Rallye besteht ein starkes Interesse an der Aktie von Investoren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...