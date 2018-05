Köln / London (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Crown Commercial Services (CCS), die Agentur für Handel und Beschaffung der britischen Regierung, hat HRS als bevorzugten Dienstleister rund um die Hotelbuchung ausgewählt. Die Reisenden des öffentlichen Sektors ihrer Majestät profitieren somit von attraktiven Hotelraten, die HRS weltweit mit mehreren Häusern verhandelt hat. HRS bindet seine angeschlossenen Hotels exklusiv in die neue Online-Buchungslösung der britischen Regierung ein. Hinter den Reiseaktivitäten des öffentlichen Sektors in Großbritannien steckt das größte Reisevolumen des Landes.



Neben dem reinen Suchen und Buchen von Hotels über Desktop und mobile Apps unterstützt HRS die Geschäftsreisenden der Regierung ihrer Majestät mit innovativen Bezahllösungen. Manuelle Reisekostenabrechnungen werden überflüssig und der Abrechnungsprozess einfacher und weniger fehleranfällig. Laut öffentlicher Bekanntmachung hat "CCS eine Beschaffungsstrategie entwickelt, um alle Ausgaben im Rahmen eines Handelsabkommens zu bündeln und Skaleneffekte auf die Gesamtausgaben des öffentlichen Sektors für Reise- und Hotelbuchung zu maximieren." Diesem Anspruch wurde HRS gerecht.



Zunehmend vertrauen globale Konzerne auf die Lösungen von HRS rund um die Hotelbuchung - in die rund 3.000 Kunden reihte sich etwa jüngst der Siemens-Konzern ein. Seit 2006 betreut HRS auch eine wachsende Anzahl von Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich: "In den vergangenen Jahren haben wir einer Vielzahl Unternehmen zu Einsparungen im Millionenbereich verholfen. Es ist uns eine große Ehre, nun auch für die Regierung arbeiten zu dürfen", sagt Douglas Green, als Managing Director verantwortlich bei HRS für UK und Irland. "Wir erwarten, dass auch Reisende der Regierung zunehmend online oder mobil buchen werden, wenn sie sehen, wie einfach dies geht."



OTS: HRS - Hotel Reservation Service newsroom: http://www.presseportal.de/nr/16713 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_16713.rss2



Ansprechpartner für die Medien: Björn Zimmer Senior PR Manager Phone +49 221 2077 5104 E-Mail presse@hrs.de