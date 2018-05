Idinvest Partners gibt Closing des Idinvest Private Debt IV Fonds bei 715 Millionen Euro bekannt DGAP-News: Idinvest Partners / Schlagwort(e): Fonds/Finanzierung Idinvest Partners gibt Closing des Idinvest Private Debt IV Fonds bei 715 Millionen Euro bekannt 16.05.2018 / 11:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG IDINVEST PARTNERS GIBT CLOSING DES IDINVEST PRIVATE DEBT IV-FONDS BEI 715 MILLIONEN EURO BEKANNT Paris/Frankfurt, 16. Mai 2018 Idinvest Partners, eine auf das KMU-Segment spezialisierte europäische Investmentgesellschaft, hat das Fundraising für ihren vierten Fonds für Direktdarlehen (Idinvest Private Debt IV) mit Investitionszusagen im Volumen von 715 Millionen Euro abgeschlossen. Dies gab die Gesellschaft heute bekannt. Damit hat Idinvest Partners das ursprüngliche Ziel von 600 Millionen Euro deutlich übertroffen. Mehr als 60 Prozent der Investoren kommen nicht aus Frankreich, dem Heimatmarkt von Idinvest Partners. Seit seiner Auflegung im Jahr 2016 hat der Idinvest Private Debt IV-Fonds 60 Prozent seines gesamten Volumens in 17 Unternehmen investiert, davon mehr als 40 Prozent außerhalb Frankreichs. Das Private Debt-Team von Idinvest konzentriert sich europaweit auf das untere Mid-Market-Segment (Unternehmenswert zwischen 35 und 250 Millionen Euro) und stellt hauptsächlich Unitranche-Finanzierungen mit Ticketgrößen zwischen 10 und 75 Millionen Euro bereit. "Wir sind stolz auf das erfolgreiche Fundraising unseres neuesten Private Debt-Investmentvehikels. Unserem Team ist es gelungen, im Einklang mit unserem Investmentfokus die geografische Diversifikation des Fonds über ganz Europa hinweg zu erhöhen - fast die Hälfte der 2018 bislang durchgeführten Investments erfolgten außerhalb Frankreichs", so François Lacoste und Eric Gallerne, die bei Idinvest Partners als Partner den Bereich Private Debt verantworten. "Wir sind überzeugt, dass der Private Debt-Markt auch in Zukunft weitere Chancen für Idinvest Partners bieten wird. Dank unserer zehnjährigen Erfahrung im unteren Mid-Market Segment in Europa sind wir in der Lage, die besten Investmentchancen für unsere Investoren zu erschließen." Im ersten Quartal 2018 verzeichnete Idinvest Partners europaweit eine starke Investmentaktivität im Bereich Private Debt. Die Gesellschaft investierte über 120 Millionen Euro in sieben Unternehmen, darunter Frostkrone, die Halex Group und GS Star Hotels in Deutschland. Dieser Erfolg folgt auf das Rekordjahr 2017, in dem das Private Debt Team fast 900 Millionen Euro in 45 Unternehmen in Europa investiert hat. Seine pan-europäische Reichweite verdankt Idinvest Partners einem multinationalen Team von 16 Private Debt-Investmentspezialisten und eigenen Büros an den Standorten Paris, Frankfurt und Madrid. Der Geschäftsbereich Private Debt verwaltet über 3 Milliarden Euro, etwa ein Drittel des gesamten verwalteten Vermögens von Idinvest Partners. Über Idinvest Partners Idinvest Partners ist eine führende europäische Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt im Mid Market. Das Unternehmen wurde 1997 als Teil der Allianz-Gruppe unter dem Namen AGF Private Equity gegründet und ist seit 2010 selbständig. Aktuell verwaltet Idinvest Partners mit mehr als 90 Mitarbeitern ein Vermögen von rund 9 Mrd. Euro und unterhält Büros in Paris, Frankfurt, Madrid, Schanghai und Dubai. Idinvest Partners verfügt über drei Geschäftsbereiche: Private Funds Group, Private Debt und Venture & Growth Capital. Für den Bereich Private Debt hat Idinvest Partners im Jahr 2017 im Rahmen seiner internationalen Wachstumsstrategie ein Büro in Frankfurt zur Begleitung von Portfoliounternehmen und Kunden im deutschen Markt eröffnet. Zu den Fremdkapitallösungen von Idinvest Partners gehören Direktdarlehen, Übernahmekredite sowie Asset Finance. www.idinvest.com PRESSEKONTAKT CHARLES BARKER Jan P. Sefrin jan.sefrin@charlesbarker.de +49 69 79 40 90-26 Georg Schattney georg.schattney@charlesbarker.de +49 69 79 40 90-44 16.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 686535 16.05.2018

