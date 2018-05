FRANKFURT (Dow Jones)--Die anhaltende Kritik am Vorsitzenden des Aufsichtsrat der Deutschen Börse, Joachim Faber, scheint Spuren zu hinterlassen. Auf der Hauptversammlung der Deutsche Börse deutete Faber an, sich vorzeitig aus dem Aufsichtsrat zurückzuziehen, sollte er denn in das Gremium wiedergewählt werden.

Faber behält sich vor, einen Übergang an der AR-Spitze vorzubereiten. Einen konkreten Zeitpunkt nannte der Manager allerdings nicht. Der Aufsichtsrat wird für drei Jahre gewählt. Mit seinem Zugeständnis reagiert er auf Forderungen zahlreicher Aktionärsberater. Erst am Dienstag hatte sich Hermes EOS gegen die Entlastung des Aufsichtsratschefs Joachim Faber und von Ex-Börsechef Carsten Kengeter ausgesprochen.

Nach dem Willen von Hermes EOS soll Faber sein Mandat nicht für die gesamte Amtszeit ausüben. Vielmehr wird Faber aufgefordert, bis zur Hauptversammlung im kommenden Jahr im Dialog mit den Aktionären Klarheit über seine Nachfolge zu schaffen.

Hermes EOS begründet die Empfehlungen mit der gescheiterten Fusion mit der London Stock Exchange (LSE). Faber habe eine aktive Rolle bei dem geplanten Zusammenschluss gespielt und sei mithin, gemeinsam mit Ex-Börsenchef Kengeter, verantwortlich für dessen Scheitern und die begangenen Fehler in der Kommunikation mit Anteilseignern.

