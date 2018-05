Das Pfund Sterling steht in dieser Woche weiterhin unter Druck und so erreicht der GBP/USD den Bereich von 1,3480, so dass das Jahrestief von 1,3460/55 nicht mehr weit entfernt ist. GBP/USD kann das 2018 Tief testen Das Cable bewegt sich seit einigen Tagen seitwärts, während das 2018 Tief in der Mitte der 1,3400 näher rückt. Das Paar fällt heute den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...