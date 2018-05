Hamburg (ots) -



Barbara Schöneberger und Iris Berben im Ranking vor Angela Merkel



Bereits zum vierten Mal präsentiert Neue Post das "Neue Post Star-Barometer". In Zusammenarbeit mit dem renommierten Marktforschungsinstitut Kantar Emnid ermittelt Neue Post die beliebtesten Stars im deutschen Fernsehen. Wie schon im Vorjahr belegt Günther Jauch in der Kategorie "Beliebtester Star" Platz 1 - mit deutlichem Vorsprung zu Jan-Josef Liefers. Der "Tatort"-Kommissar landet auf Platz 2 und begeistert vor allem die oberen Bildungsschichten.



Barbara Schöneberger ist die beliebteste Frau



TV-Liebling Barbara Schöneberger schmückt sich mit dem dritten Platz, sie erreicht die meisten Stimmen bei der weiblichen Zielgruppe. Ebenfalls beliebt bei den Frauen ist TV-Koch Steffen Henssler. Mehr als viermal so viele Frauen wie Männer wählen den Koch auf Platz vier. Jogi Löw schafft es auf den fünften Platz. Vor allem jüngere Menschen geben dem Bundestrainer ihre Stimme. Kanzlerin Angela Merkel belegt in der Umfrage lediglich Platz 8. Von den 50- bis 59-Jährigen erhält sie keine einzige Stimme. In die Top 10 schaffen es außerdem Horst Lichter, Iris Berben, Florian Silbereisen und Jan Fedder.



Top Ten beliebteste Stars 1. Günther Jauch (24%) 2. Jan-Josef Liefers (14%) 3. Barbara Schöneberger (9%) 4. Stefan Henssler (6%) 5. Jogi Löw (5%) 6. Horst Lichter (4%) 7. Iris Berben (4%) 8. Angela Merkel (3%) 9. Florian Silbereisen (2%) 10. Jan Fedder (2%)



Über Neue Post



Neue Post ist das Qualitäts-Yellow im Segment und garantiert seit 70 Jahren Qualität und Kontinuität für Frauen ab 50 Jahren. Neue Post ist die Nummer eins in Adel mit exklusiven News aus den Königshäusern. Darüber hinaus sind nationale und internationale Stars aus dem Show-Bizz fester Bestandteil des Heftes. Der große Serviceteil berät die Leserinnen kompetent. Themenschwerpunkte bilden Wohnen, Ratgeber, Gesundheit sowie Mode und Beauty. Aber auch Leute von nebenan, ihre Schwierigkeiten und Probleme, tragische Geschehnisse und auch besonders glückliche Momente gehören zum redaktionellen Repertoire. Neue Post setzt ganz bewusst auf die Nähe zur Leserin: mit emotionaler Ansprache, umsetzbaren Mode- und Kosmetik-Tipps und seriöser Beratung zu Alltagsproblemen.



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.



