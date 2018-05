Baltimore - Auch in Zeiten niedriger Preise bieten die Rohstoffmärkte Investoren attraktive Anlagemöglichkeiten, wie Shawn Driscoll, Portfolio Manager des Global Natural Resources Equity Fund (ISIN LU0272423913/ WKN A0MKKE) von T. Rowe Price."Rohstoffinvestments bieten häufig einen effektiven Schutz gegen Inflation - und auch gegen Deflation", so Driscoll. Historisch betrachtet verliefen die Performance von Rohstoffaktien etwas gegenläufig zur allgemeinen Entwicklung an den Aktienmärkten. Damit biete der Sektor Möglichkeiten zur Diversifizierung und wirke als Ausgleich zum schwachen Abschneiden der globalen Aktienmärkte. Aufgrund der negativen Korrelation mit dem Dollar könnten Rohstoffe zudem zur Währungsdiversifizierung genutzt werden. "Während bei einem starken Dollarkurs Rohstofftitel richtig zu kämpfen haben, tendieren sie bei einem schwachen Dollarkurs dazu, besonders gut zu performen", so der Experte.

