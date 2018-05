Mainz (ots) -



Woche 20/18 Donnerstag, 17.05.



22.15 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann Bitte Ergänzung beachten: Zu Gast: Frederik und Gerrit Braun (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 1.20 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Sonntag, 20.05.2018, und Montag, 21.05.2018 beachten.)



Woche 22/18 Donnerstag, 31.05.



Bitte Programmänderung beachten:



20.15 Angst - Der Feind in meinem Haus Psychothriller nach dem Roman "Angst" von Dirk Kurbjuweit (ZDF 16.10.2017) Randolph Tiefenthaler Heino Ferch Rebecca Tiefenthaler Anja Kling Dieter Tiberius Udo Samel Hermann Tiefenthaler Dietrich Hollinderbäumer Paul Tiefenthaler Levi Eisenblätter Fee Tiefenthaler Philine Steuer und andere Schnitt: Lucas Seeberger Musik: Christoph Zirngibl Kamera: Frank Küpper Drehbuch: Dirk Kurbjuweit Regie: Thomas Berger Deutschland 2017



(Die Sendung "Einsatz in Hamburg" entfällt. Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.)







