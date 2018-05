Köln (ots) -



Schneller, aktueller, charmant und relevant: Ab 17. Mai tritt das Team um Carolin Kebekus immer wöchentlich in "PussyTerror TV" um 22.45 Uhr im Ersten kräftig aufs Gaspedal. "PussyTerror TV" liefert gute Unterhaltung mit klugen Comedy-Persiflagen, mit Stand-Ups der Gastgeberin und ihrer Comedy-Kollegen, mit Talks, vielen prominenten Gästen und der Showband "Girls'n Pussies" im neuen TV-Studio.



Inhalte der ersten Folge der neuen Staffel:



Endlich Konkurrenz für Angela Merkel: Als Meisterin der Song-Parodien schlüpft Carolin Kebekus im Musik-Video in die Rolle von Politikerinnen wie Annegret Kramp-Karrenbauer und Andrea Nahles. Die "Spice Girls" des Berliner Kabinetts stürmen zum Song "Wannabe" nach Berlin, um die Bundeskanzlerin zu beerben: "Jetzt kommen die Pussies nach Berlin."



Auch die Gäste im TV-Studio, Schauspieler Moritz Bleibtreu und Sängerin Namika, begrüßt Carolin Kebekus voller Tatendrang zum Test ihrer künstlerischen Skills auf der Bühne. Mit Comedy-Kollegin Martina Hill knöpft sie sich die Youtube-Generation vor: Als "Rebecca & Larissa" erklären sie in "PussyTerror TV"-Einspielern in Zukunft häufiger gemeinsam die Welt.



Ein Wiedersehen gibt es mit "Fußballgott" Mario Großreuss. Er bekommt eine kleine Serie in der Show: Als Bachelor sucht der Nicht-Rekordnationalspieler eine repräsentative Spielerfrau zur Weltmeisterschaft im Sommer. (Szenenfotos unter ard-foto.de)



"Carolin Kebekus: PussyTerror TV" - ab 17. Mai 2018 donnerstags um 22.45 Uhr im Ersten mit sechs Folgen im wöchentlichen Rhythmus und einem Best-of. Wiederholung immer freitags um 20.15 Uhr bei ONE.



Produktion: BRAINPOOL TV im Auftrag des WDR. Redaktion WDR: Leona Frommelt



Show-Tickets unter: brainpool-tickets.de Mehr Videos unter www.DasErste.de/pussyterror



