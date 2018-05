Fundamental: Unterschiedliche Ansichten zur Marktsituation trafen beim Platinpreis jetzt aufeinander. Während das World Platinum Investment Council laut den Rohstoff-Analysten der Commerzbank in diesem Jahr von einem Überschuss beim weltweiten Angebot von 180.000 Unzen ausgeht, gehen die Experten von Metals Focus nur von 40.000 Unzen aus. Obwohl beide Zahlen deutlich voneinander abweichen, gehen sie in dieselbe Richtung. In beiden Prognosen verringert sich der Überschuss auf Jahressicht deutlich, im ersten Fall um mehr als 40 Prozent, im zweiten Fall sogar um fast 60 Prozent. Aufgrund der Korrelation mit Gold geht Metals Focus von einem durchschnittlichen Platinpreis um 980 US-Dollar im laufenden Jahr aus.

Technisch: Im Januar zeigte der Platinpreis noch eine ansteigende Tendenz, die ihn auf ein Hoch bei 1028,61 US-Dollar führte. Dadurch übertrafen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...