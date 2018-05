"Die Leichtbau-Phase der reinen Materialsubstitution läuft aus. Die Stichworte Konzeptleichtbau und Multi-Material-Design werden in Zukunft an Bedeutung gewinnen", ist sich Dr. Wolfgang Seeliger, Geschäftsführer von Leichtbau BW, Stuttgart, sicher. Wohin die Reise in den kommenden Jahren im Leichtbau geht, diskutieren Experten und Anwender beim 5. Technologietag Hybrider Leichtbau in Stuttgart. Dabei geht es um konkrete Lösungsansätze und mit Beiträgen von Influencern und Impulsgebern wird bewusst der branchenübergreifende "Blick über den Tellerrand" gesucht.

Der Technologietag wirft mit einem Rekord seine Schatten voraus: Beim Call for Papers gab es 2018 so viele Einreichungen wie noch nie zuvor. Eines der großen Themenfelder ist der Konzeptleichtbau: Ein Vortrag stellt dabei einen neuen Fertigungsprozess vor, der bei der Herstellung eines hybriden Unterbodenmoduls in Multi-Materialbauweise zum Einsatz kam, mit dem beispielsweise gezielt die Bauteilsteifigkeit erhöht werden konnte. Außerdem widmet sich ein Expertengespräch dem Thema Leichtbau im urbanen System. Auf dem Podium diskutieren dabei unter der Moderation von Dr. Wolfgang Seeliger unter anderem Martin Zeilinger (Daimler), Prof. Johann Tomforde (Teamobility) und Dr. Bernhard Wiedemann (automotive-bw).

Konzeptleichtbau - das heißt Bauteile komplett neu zu denken. Dabei ermöglichen vor allem Verfahren der additiven Fertigung Teile ganz neue Möglichkeiten. Daher widmet sich eine Vortragssession dem Additive Manufacturing. Ein Vortrag gewährt etwa einen Einblick in die Herstellung eines Cockpitmodulquerträgers mittels 3D-Druck für ein Auto, bei dem das Gewicht optimiert wurde, indem etwa die Wandstärken reduziert wurden und filigrane Versteifungsstrukturen zum Einsatz kamen.

Gerade wenn man die Prozesse der additiven Fertigung ...

