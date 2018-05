Es gibt Dinge, mit denen spielt man nicht. Und dazu gehört eindeutig Vertrauen - von Anlegern, Usern und einer gesamten Branche, die in den letzten Monaten und Jahren langsam begonnen hat, sich zu etablieren. So geschehen bei Savedroid, einem bis letztes Jahr unscheinbaren Fintech das weder Geschäftsmodell noch großartige Erfolgs-Stories zu vermelden hatte. Geboren aus der Idee, Kleinst-Sparbeträge via App direkt anzusparen - einfach gesagt eine Spardose auf dem Smartphone. "Geld sparen, ohne daran denken zu müssen", lautet der Slogan. Das funktioniert mittels automatischer Sparregeln - was nun weder sonderlich innovativ war noch großartige Erträge abwarf sowohl für Anbieter als auch User. Erster Akt:...

