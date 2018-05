Der frühere Außen- und Wirtschaftsminister a.D. Sigmar Gabriel warnt vor den dramatischen Folgen einer zögerlichen Europapolitik. Ein Gespräch über Deutschlands Aufgaben in einer instabilen Welt.

Herr Gabriel, Syrien, Iran und Israel, der Terrorismus und die Flüchtlingsströme, der Aufstieg Chinas und die Politik von US-Präsident Donald Trump: Wann war die globale Unsicherheit zuletzt so groß wie derzeit?Als Deutsche und Westeuropäer haben wir das seit dem 2. Weltkrieg noch nie so erleben müssen. Wenn man sich die vielen Konflikte vergegenwärtigt, bekommt man fast sentimentale Gefühle in der Erinnerung an den Kalten Krieg. Das war eine vergleichsweise ruhige und vor allem berechenbare Zeit. Es gab in den USA und der Sowjetunion zwei kalkulierbare Blöcke - und ein Nichtverbreitungsabkommen für Atomwaffen. Zurzeit ist die Lage vor allem deshalb instabil, weil wir eine Weltordnung im Übergang erleben - ohne ordnende Hand.

Übergang? Wohin?Die Zeit der bipolaren Weltordnung, in der die beiden Weltmächte USA und Sowjetunion die Machtpole darstellten, ist vorbei. Dann hatten wir nach dem Fall des eisernen Vorhangs eine weitgehend unipolare Welt mit den USA als einzig verbleibendem Ordnungsfaktor. Die USA aber empfinden sich als "imperial overstreched" und ziehen sich aus dieser von ihnen dominierten Weltordnung zurück. Sie empfinden sich nicht mehr verantwortlich für die Architektur und die Statik der weltpolitischen Arena, sondern ihnen reicht eine starke Rolle auf dem Sandplatz dieser Arena.

Was folgt daraus?Statt G7, G8 oder G20 haben wir zur Zeit eher eine G0-Welt. Aber neue und alte Mächte wollen jetzt die Architektur der Weltordnung verändern und verändern damit auch ihre Statik: China mit 1,3 Milliarden Menschen fordert mit Recht eine neue Rolle für sich. Indien wird folgen. Russland zeigt den USA gerade, dass sie keine zu vernachlässigende Größe sind, wie es der frühere US-Präsident Obama mal meinte. Und im Vakuum der Weltordnung tummeln sich neue regionale Mächte und suchen nach Einfluss: Die Türkei, der Iran, Saudi-Arabien, Nordkorea. Es ist offen, welche neue Ordnung entsteht. Derzeit sieht es nach einer G2-Welt aus: USA und China. Keine sehr komfortable Rolle für uns in Europa. Denn wir spielen derzeit keine Rolle.

Das klingt nicht gerade beruhigend.Noch mehr Sorge macht mir, dass wir kurz vor einer neuen Phase des nuklearen Wettrüstens stehen. Und im Nahen Osten droht ein Krieg, weil US-Präsident Donald Trump den Fehler begangen hat, das Atomabkommen mit dem Iran aufzukündigen, ohne über eine politische Strategie für die Region zu verfügen. Und das Bündnis mit uns Europäern scheint ihm egal zu sein.

Welche politischen und ökonomischen Gefahren für Deutschland sehen Sie?Eines muss uns klar sein: Deutschland wird von den alten und neuen Mächten nur so lange geachtet, wie wir wirtschaftlich und technologisch erfolgreich sind. Das reicht noch nicht für den internationalen Einfluss, denn erst durch ein stärkeres Europa gewinnen wir auch politisch an Gewicht. Aber ohne die ökonomische Stärke ist alles andere Schall und Rauch. Für uns als Exportnation ist entscheidend, ob wir in der digitalen globalen Ökonomie wettbewerbsfähig bleiben - und ob die liberale Handelsordnung Bestand haben wird. Sowohl die Amerikaner als auch die Chinesen rütteln an Grundpfeilern des Welthandels. Das vor anderthalb Jahren unterzeichnete Freihandelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada ist ja heute der politische Goldstandard, etwa wenn es um den Investitionsschutz oder die Streitbeilegung geht.

Trotzdem haben es viele bekämpft. Warum?Da kam vieles zusammen. Ein weit kritischerer Blick auf die Globalisierung, der ja durchaus auch berechtigt ist. Die Angst davor, einmal erreichte Arbeits-, Gesundheits- und Sozialstandards zu verlieren. Das war eine rationale Kritik, der man aber mit einem guten Abkommen begegnen konnte. Aber es gab auch eine sehr egozentrische Sicht in Deutschland. Schon die Interessen der anderen Europäer an verlässlichen Handelsabkommen wurden in dieser in Teilen ja rückblickend fast aberwitzigen Diskussion in Deutschland komplett ignoriert. In Wahrheit waren wir mit Ausnahme eines belgischen Regionalparlaments ja komplett isoliert in Europa mit unserer Kritik etwa an dem Handelsabkommen mit Kanada. Ein Land übrigens, das europäischer ist als mancher europäische Mitgliedsstaat. Heute wären wir froh, wenn wir mit den USA auch nur ansatzweise etwas ähnliches hinbekommen hätten. Dann würden wir heute unsere Stahl- und Automobilarbeiter besser gegen Donald Trump schützen können.

Als Wirtschaftsminister konnten Sie Ihre SPD nur mit Mühen von Ceta überzeugen. Allerdings nicht von TTIP, dem geplanten Freihandelsabkommen mit den USA.Die deutsche Debatte interessierte sich nicht für die Veränderungen in der Welt. Wenn ich an die irrsinnigen Debatten in meiner Partei, auf Kirchentagen oder in den Medien denke, kann ich immer noch nur den Kopf schütteln. Ich musste damals das Abkommen mit Kanada ja quasi im Alleingang durchsetzen. Der einzige Bündnispartner, den ich damals wirklich hatte, war Martin Schulz, der als Präsident des Europaparlaments wusste, wie verrückt die deutsche Auseinandersetzung in den Augen aller anderen war. Ich habe damals von meinen europäischen Kollegen oft gehört: "Ihr seid so reich, dass Ihr es Euch bequem macht und Euch alle anderen egal sind." Daran denke ich heute oft zurück, weil ich nicht sicher bin, ob die Aussage nicht immer noch zutrifft. Angesichts dessen, was uns droht, wären heute vermutlich froh, froh, wenn wir TTIP durchgesetzt hätten. Deshalb ist es richtig, dass die EU nun versucht, zumindest Mindeststandards mit den USA zu verhandeln. Sonst kämpft die deutsche Wirtschaft bald an zu vielen Fronten.

Welche meinen Sie?Gleichzeitig einen Handelskrieg mit den USA führen, Konflikte mit China austragen und Sanktionen gegen Russland mittragen ...

