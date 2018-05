Robotik soll die Produktion revolutionieren. Das Handelsblatt und McKinsey prämieren die besten Ideen mit dem Digitalpreis "The Spark".

Das Handelsblatt und McKinsey schreiben zum dritten Mal den Deutschen Digitalpreis "The Spark" aus. In diesem Jahr können sich Start-ups bewerben, die innovative Konzepte aus der Robotik entwickelt haben. Teilnahmeberechtigt sind junge Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die maximal 500 Mitarbeiter beschäftigen.

Die Bewerbungsphase beginnt am 16. Mai und endet am 23. Juni 2018. Eine hochkarätige Jury überprüft die Vorschläge. Die Kriterien sind Neuartigkeit, Skalierbarkeit und Kundennutzen. Die Konzepte sollen sich bereits in der Praxis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...