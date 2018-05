Der Danske Bank Senior Analyst Morten Helt geht davon aus, dass die norwegische Krone bereit ist ihren Rangehandel auszubauen. EUR/NOK technische Analyse "Der gestrige Anstieg des EUR/NOK wurde vor allem durch den Rückgang der Ölpreise getrieben und so bewegt sich das Paar nun in der Mitte der 9,47-9,75 Range. Das Festland BIP lag nah an der Schätzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...