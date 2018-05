Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Norma Group von 56 auf 65 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Erhöhung begründete Analyst Alexander Wahl in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Anpassung der Schätzungen. Die starke Geschäftsentwicklung sei allerdings ausreichend eingepreist, so dass die Aktie lediglich eine Halteposition darstelle./mf/mis Datum der Analyse: 16.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-05-16/12:39

ISIN: DE000A1H8BV3