Der Herstellerverband PP4CE (Professional Partners for Controlled Environment) vereint führende europäische Anbieter aus den verschiedensten Technologiebereichen der Reinraumtechnik in einer gemeinsamen Allianz. Initiator und Gründer des Verbands ist die niederländische Brecon International B.V. - eines der führenden Spezialunternehmen für Planung, Bau und Inbetriebnahme von Reinraumtechnikanlagen. Die Mitgliederliste der PP4CE-Allianz umfasst weitere namhafte Anbieter wie etwa: Assa Abloy, Camfil, Deerns, Denios, Bolidt, Mennens Cleanroom Cranes und Van Aken Architects. Der Bedarf an sogenannten Controlled Environments, also klimatisierten Arbeits- und Produktionsumgebungen mit speziellen ...

