Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Dr. Eckart von Hirschhausen spricht in der dritten Ausgabe des Gesundheitsmagazins DR. v. HIRSCHHAUSENS STERN GESUND LEBEN "die nackte Wahrheit" aus. In seinem Essay zum Titelthema Haut verrät er, wie man unserer sensiblen Hülle wirklich etwas Gutes tun kann (Ausgabe 3/18, ab 16. Mai im Handel). Der "Doktor der Nation" bekomme bei dem ganzen Anti-Aging-Zirkus Lachfalten, denn "ein großes schmutziges Geheimnis des Kosmetik-Marktes ist: Das Allermeiste, wo Anti-Aging draufsteht, hilft Ihnen kein Stück in Richtung Verjüngung. Das Einzige, was wirklich Potenzial hat, ist die gute alte Sonnencreme. Und ausgerechnet gescheiter Sonnenschutz fehlt in den meisten Produkten der Naturkosmetik." Eckart von Hirschhausens Tipp für eine "ehrliche" Haut ist deshalb: "Lasst die Haut in Ruhe ihren Job machen! Macht so viel 'Nichts' wie möglich, das ist das Beste. Sag ich ganz ungeschminkt." Er wolle Gesichter sehen, die Geschichten erzählen und vor allem Lachfalten. In DR. v. HIRSCHHAUSENS STERN GESUND LEBEN betont er, Falten, gerade um die Augen herum, seien doch sexy: "Wenn ich eine Frau sehe, die über 25 Jahre alt ist und keine Fältchen am Auge hat, dann frage ich mich nicht: Was hat die für eine Creme? Ich frage mich: Was hat die für eine Lebenseinstellung? Mit der möchte ich nicht im Fahrstuhl stecken bleiben, wenn Sie wissen, was ich meine."



Diese Meldung ist mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, DR. v. HIRSCHHAUSENS STERN GESUND LEBEN newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129167 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129167.rss2



Pressekontakt: Tamara Kieserg PR/Kommunikation DR. v. HIRSCHHAUSENS STERN GESUND LEBEN Gruner + Jahr GmbH & Co KG Telefon: 040 / 37 03 - 5550 E-Mail: kieserg.tamara@guj.de www.stern.de