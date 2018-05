Das Versandhaus profitiert von seinen jüngsten Erneuerungen. Gleichzeitig treibt das wachsende Start-up "About You" den Konzern an.

Der boomende Onlinehandel und Erfolge beim Konzernumbau lassen den Gewinn des Versandhauses Otto steigen. Der Betriebsgewinn (Ebit) kletterte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 um elf Prozent auf 405 Millionen Euro, obwohl das Unternehmen viel Geld in die Digitalisierung, Logistik und neue Handelskonzepte steckte.

Einen noch größeren Sprung ...

