Hier geht's zum Video

Megatrends sind in Deutschland nur schwer zu finden. Die wenigen Aktien, die überzeugen können, haben es aber in sich. Davon ist Michael Proffe von Proffe Inc. fest überzeugt. Mit Bechtle, United Internet und Adidas hat der Trendfolger drei Unternehmen ausgemacht, die Anleger auf dem Schirm haben sollten. Welches Potenzial die Aktien der drei Konzerne haben, erfahren Sie im folgenden Video.