ROM (Dow Jones)--Die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega Nord haben den angeblichen Entwurf für ein Regierungsprogramm, der an lokale Medien durchgesickert war, von sich gewiesen. In dem Entwurf wurde für die Einführung europäischer Verfahren plädiert, die es Staaten erlauben würde, den Euro aufzugeben. In einer gemeinsamen Erklärung teilten die beiden Parteien mit, dass der Entwurf vom 14. Mai, der von der Huffington Post Italia am späten Dienstag veröffentlicht worden war, alt und seitdem erheblich geändert worden sei.

"Beim Euro beispielsweise haben die beiden Partner bereits beschlossen, die gemeinsame Währung nicht in Frage zu stellen", erklärten die beiden Parteien. In einer weiteren Anmerkung forderten die beiden Parteien jedoch ein Umdenken bei den Wirtschaftsregeln der Eurozone, wie etwa bei den Haushaltsbeschränkungen für die Euro-Länder.

Nach dem Entwurf sollte auch die Europäische Zentralbank (EZB) um einen Schuldenerlass für Italien in Höhe von 250 Milliarden Euro gebeten werden. Die Erklärung der beiden Parteien leugnet diese Bitte nicht ausdrücklich. Jedoch sagte Claudio Borghi, ein Liga-Parlamentarier und Wirtschaftssprecher, dass der Schuldenerlass nie in einem offiziellen Entwurf des Regierungsprogramms erschienen sei.

"Was wir vorschlagen, ist, dass für die Zwecke des Stabilitätspakts der Europäischen Union die von der EZB im Rahmen der quantitativen Lockerung erworbenen Schulden nicht in den Schuldenstandsquoten der Länder berücksichtigt werden", sagte Borghi.

Der Entwurf forderte auch die Aufhebung der gegen Russland verhängten Wirtschaftssanktionen seit der Annexion der Krim, ein Vorschlag, den die beiden Parteien in den letzten Jahren wiederholt haben. Die Märkte reagierten negativ auf den Inhalt des durchgesickerten Entwurfs, der auch die Einführung eines universellen Grundeinkommens für Arbeitslose und die Änderung einer 2011 eingeführten Rentenreform auf dem Höhepunkt der Finanzkrise forderte.

