Sonntag, 20. Mai 2018, 19.10 Uhr, 3sat Erstausstrahlung



Die 71. Filmfestspiele in Cannes locken bis zum 19. Mai 2018 die Crème de la Crème der Filmwelt auf den roten Teppich: Nirgendwo wird das Kino glamouröser zelebriert als an der Croisette. Doch hinter Glanz und Gloria unter Palmen brodelt es in diesem Jahr gewaltig. Die politische Weltlage und Diskussionen um die Zukunft des Kinos sorgen bereits im Vorfeld des Festivals für Schlagzeilen. Das 3sat-Magazin "Kulturzeit" berichtet am Sonntag, 20. Mai 2018, um 19.10 Uhr in der 50-minütigen Ausgabe "Kulturzeit extra: Filmfestspiele Cannes 2018" über Stars, Kontroversen und cineastische Höhepunkte auf dem Festival.



Zu Kontroversen hat schon vor Beginn des Festivals die Regelung geführt, dass in diesem Jahr zum ersten Mal nur Filme mit französischem Kinostart im Wettbewerb gezeigt werden. Sie sorgte für den Rückzug des Streamingdienstes Netflix und heizt die Debatte um die Zukunft der Institution Kino an. Das Selfie-Verbot und die neuen Presse-Regularien sollen die Premieren exklusiver machen, sorgen aber vor allem unter Journalisten für Unmut.



