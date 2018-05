Nevada Copper hat neue Bohrergebnisse für seine Open Pit-Mine auf Pumkin Hollow gemeldet. Die fielen sehr positiv aus und zeigen, dass sich die Kupfermineralsierung auch abseits der geplanten Abbauzone fortsetzt.

Bohrergebnisse aus bisher unexploriertem Bereich

Nevada Copper (0,66 CAD |0,40 Euro; CA64128F1099) arbeitet derzeit daran, die nächste Kupfermine in Nordamerika in Betrieb zu nehmen. Als Produktionsstart ist das dritte Quartal 2019 vorgesehen (mehr hier). Im Fokus steht dabei eine Untertagemine auf der Liegenschaft Pumpkin Hollow in Nevada. Gleichzeitig gibt es auf dem Projekt eine Tagebaumine. Diese wird derzeit optimiert und soll auf eine Produktionsaufnahme in den folgenden Jahren vorbereit werden. Die Geologen wollen die bestehende Ressource aber erweitern und so läuft aktuell ein Bohrprogramm abseits der sogenannten Northern Extension (links oben in der Graphik). Unter dem bisherigen Management wurden hier keinerlei Bohrungen angestellt. Erst unter dem neuen Team, dass vom Großaktionär Pala Investments eingesetzt wurde, hatte man das Land erworben ...

