Der Goldpreis erlebte am gestrigen Dienstag einen regelrechten Absturz. Und auch die Aktien der großen Goldproduzenten gaben nach. Dennoch sollten Goldanleger keine Angst vor dem US-Dollar haben.

Gold fällt auf Jahrestief

Irgendwie hängt alles zusammen an der Börse. Und so langsam, nach vielen Jahren der starken Eingriffe der Notenbanken in die Märkte, normalisiert sich die Lage. Zumindest gilt das für die USA, wo die Federal Reserve die Zinsen suksessive anheben möchte. Fakt ist, dass am gestrigen Dienstag die steigenden Renditen von US-Bonds mit zehn Jahren Laufzeit nicht nur die Aktienmärkte, sondern auch den Goldpreis belasteten. Im Sturzflug krachte der Unzenpreis unter die Marke von 1.300 US-Dollar je Unze und markierte ein neues Jahrestief. DIe 200-Tage-Linie bei 1.307 US-Dollar wurde ohne Weiteres nach unten druchbrochen. Somit wurde ein großer Teil der seit Dezember 2017 aufgelaufenen Kursgewinne wieder verloren.

Was sagt die Charttechnik?

Rein charttechnisch bietet sich nun eine knifflige Situation. Die üblichen Indikatoren signalisieren eine überverkaufte Lage. Insofern bestehen Chancen auf eine Erholung. Die nächsten relevanten Widerstände wären demnach bei knapp über 1.300 US-Dollar je Unze. Danach wäre der Weg bis rund 1.325 US-Dollar ...

