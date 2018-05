Der weitgehende Ausstieg des französischen Luxuskonzerns Kering bei Puma und die Aufnahme der Aktie in den MSCI Germany hat am Mittwoch für Euphorie an der Börse gesorgt. Der Kurs schnellte in der Spitze um mehr als 7 Prozent nach oben und markierte bei 447,50 Euro den höchsten Stand der mehr als 30-jährigen Börsengeschichte des deutschen...

Den vollständigen Artikel lesen ...