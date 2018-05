DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.03 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.711,00 +0,07% -0,01% Euro-Stoxx-50 3.559,84 -0,12% +1,59% Stoxx-50 3.146,03 +0,24% -1,00% DAX 13.016,88 +0,36% +0,77% FTSE 7.734,64 +0,15% -0,29% CAC 5.553,55 +0,01% +4,54% Nikkei-225 22.717,23 -0,44% -0,21% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,05 +20

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,20 71,31 -0,2% -0,11 +18,6% Brent/ICE 77,89 78,43 -0,7% -0,54 +19,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.290,98 1.290,60 +0,0% +0,38 -0,9% Silber (Spot) 16,27 16,27 -0,0% -0,01 -4,0% Platin (Spot) 896,60 896,75 -0,0% -0,15 -3,5% Kupfer-Future 3,06 3,05 +0,3% +0,01 -8,0%

Beim Öl tut sich wenig, der Goldpreis verliert weiter. Das Edelmetall verliert angesichts der deutlich gestiegenen Anleiherenditen in den USA als Anlage relativ an Attraktivität und leidet auch weiter unter dem starken Dollar, weil es international in Dollar gehandelt wird.

AUSBLICK AKTIEN USA

Zum Start an den US-Börsen zeichnet sich keine klare Tendenz ab. Beobachter sprechen von einer Richtungssuche nach den Verlusten am Vortag, denen allerdings auch acht Tage mit Gewinnen vorausgingen. Ausgelöst wurde der Rücksetzer vom starken Anstieg der US-Renditen, wiederum ausgelöst von starken Konjunkturdaten. Die US-Zehnjahresrendite verharrt mit aktuell 3,06 Prozent auf dem erhöhten Niveau. Für Verunsicherung sorgt daneben die Nordkorea-Thematik angesichts der Nachricht aus Pyongyang, wonach das Spitzentreffen im Juni zwischen Kim Jong Un und Präsident Donald Trump auf der Kippe stehen könnte. Nicht eben positiv für US-Aktien wirkt der anhaltende Anstieg des Dollarkurses. Der Euro ist nun sogar unter 1,18 Dollar gerutscht, den niedrigsten Stand seit Dezember 2017. Unter den Einzelwerten zeichnen sich bei Teva Kursgewinne ab, sie ziehen vorbörslich um gut 3 Prozent an. Getrieben werden sie von der Nachricht, dass Berkshire-Hathaway-Chef Warren Buffett unter anderem sein Investment in Teva ausgebaut hat im ersten Quartal, wie im Zuge einer Pflichtmitteilung an die Börse bekannt wurde.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

17:35 DE/Patrizia Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Augsburg

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q, San Jose

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen April Baubeginne PROGNOSE: -1,4% gg Vm zuvor: +1,9% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +2,5% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April Industrieproduktion PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,4% zuvor: 78,0% 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Uneinheitlich - Der Euro-Stoxx-50 wird etwas belastet davon, dass der Aktienmarkt in Mailand zur Schwäche tendiert. Wegen der Unsicherheit über die Regierungsbildung und das Regierungsprogramm gehen die Investoren auf Nummer sicher und verkaufen italienische Anleihen und Aktien. So zieht die Rendite der italienischen Anleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren um 8 Basispunkte auf 2,02 Prozent an. Für den Aktienmarkt in Mailand geht es um 1,6 Prozent nach unten. Am Nachmittag stehen aus den USA noch Baubeginne und Industrieproduktion auf der Agenda. Auch die wöchentlichen US-Öllagerbestände werden veröffentlicht. Im Blick des Marktes stehen auch weitere Reden führender Notenbanker dies- und jenseits des Atlantiks. Am Aktiemarkt werden Bankentitel mit Blick auf Italien verkauft, der Sub-Index verliert 1,2 Prozent. Positiv zeigen sich Dürr nach den Quartalszahlen. Der Kurs steigt um 5,3 Prozent. "Der jüngste Kursrutsch bietet eine gute Kaufgelegenheit", heißt es von den Analysten von Baader Helvea. Puma gewinnen 6 Prozent auf 442 Euro. Berenberg bezeichnet Puma als erste Wahl unter den Sportartikelausrüstern, das Kursziel liege bei 525 Euro. Die Platzierung von 22 Millionen Aktien der Deutschen Pfandbriefbank durch die Hypo Real Estate drückt den Kurs um 3,4 Prozent ins Minus. Für Alstom geht es um 4,7 Prozent nach oben nach guten Geschäftszahlen.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mi, 8:22 Uhr Di, 17:24 % YTD EUR/USD 1,1787 -0,44% 1,1837 1,1864 -1,9% EUR/JPY 129,80 -0,63% 130,51 130,84 -4,1% EUR/CHF 1,1808 -0,36% 1,1833 1,1877 +0,8% EUR/GBP 0,8749 -0,19% 0,8757 1,1385 -1,6% USD/JPY 110,13 -0,19% 110,27 110,28 -2,2% GBP/USD 1,3471 -0,27% 1,3515 1,3506 -0,3% Bitcoin BTC/USD 8.401,86 -1,7% 8.251,57 8.555,17 -38,5%

Der Dollar zeigt weiter Stärke, gestützt vom jüngsten Renditeanstieg in den USA. Der Euro gibt auf den tiefsten Stand zum Dollar seit Ende 2017 nach und notiert auch zum Schweizer Franken auf einem Fünfwochentief. Marktbeobachter führen die Euroschwäche auch auf Medienberichte über den Entwurf des Regierungsprogramms der Lega Nord und der Fünf-Sterne-Bewegung in Italien zurück, die eine Koalition bilden wollen. Demnach fordern beide Parteien einen Mechanismus zum Ausstieg aus dem Euro und einen Schuldenerlass der EZB. In Reaktion darauf ist die Rendite für italienische Staatsanleihen kräftig gestiegen, im Zehnjahresbereich von 1,95 am Vorabend auf aktuell knapp 2,03 Prozent.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Auf den Kursen lastete vielerorts, dass die Verhandlungen um eine Wiederannäherung der beiden koreanischen Staaten ins Stocken geraten sind und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un droht, das geplante Treffen mit US-Präsident Donald Trump platzen zu lassen. Ausgerechnet die Börse in Seoul reagierte darauf jedoch recht gelassen. Allerdings hatte sie an den beiden vorigen Tagen Verluste verzeichnet. In Tokio trübte ein überraschender Rückgang des japanischen Bruttoinlandsprodukts im ersten Kalenderquartal die Stimmung etwas. Beobachter erklärten das Minus des Aktienmarkts daneben mit den gestiegenen japanischen Anleihezinsen. Größere Kursverluste an den Börsen verhinderte der festere US-Dollar. Der Greenback legte schon am Dienstag deutlich zu, nachdem die US-Zehnjahresrendite klar über 3,0 Prozent gestiegen war. Unter den Einzelwerten verloren Tencent in Hongkong 1 Prozent im unmittelbaren Vorfeld der Vorlage der Geschäftszahlen. Umsatzwarnungen belasteten in Tokio die Aktien von Mitsubishi UFJ und Japan Post Bank, die um 2,4 Prozent und 3,2 Prozent nachgaben.

CREDIT

Wenig bewegt zeigen sich die europäischen Kreditmärkte. Händler sprechen von gespannter Ruhe. Sollten die Renditen erneut anziehen, könne das die Spreads auseinandertreiben, heißt es. Das würde vor allem mindere Qualitäten betreffen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche-Börse-CEO Weimar richtet Blick in die Zukunft

Auf der Hauptversammlung der Deutschen Börse war der Blick von Börsenchef Theodor Weimer ganz auf die Zukunft gerichtet. Mit der "Roadmap 2020" habe die Börse einen neuen Fahrplan für die Zukunft beschlossen, so der CEO.

Hörgerätehersteller Widex fusioniert mit früherer Siemens-Sparte

In der Hörgerätebranche steht eine Milliardenfusion an: Die dänische Widex plant den Zusammenschluss mit der Sivantos Gruppe. Die Eigentümer beider Unternehmen, der Investor EQT bei Sivantos und die Topholm- und Westermann-Familien bei Widex, planen eine Fusion unter Gleichen. Der Deal bewerte beide Unternehmen mit mehr als 7 Milliarden Euro.

Adler Real Estate steigert operativen Gewinn - unterm Strich im Minus

Adler Real Estate hat im ersten Quartal den operativen Gewinn substanziell und die Mieteinnahmen leicht gesteigert. Unterm Strich blieb allerdings ein Minus von 12,8 Millionen Euro übrig, nach einen Gewinn von 3 Millionen im Vorjahresquartal, teilte das Immobilienunternehmen mit.

Ado Properties erhöht nach gutem Jahresstart Prognose

Ado Properties ist im ersten Quartal weiter kräftig gewachsen und hat die Prognose für die Funds from Operations (FFO1) aus Vermietung anhoben. Die in der Branche wichtige Kennziffer zur Beurteilung der operativen Geschäftsentwicklung soll 2018 mindestens 66 Millionen Euro erreichen, nach 54,3 Millionen Euro im Vorjahr. Bislang hatte das SDAX-Unternehmen einen FFO1 aus Vermietung von rund 64 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Dürr verdient im 1. Quartal deutlich weniger

Dürr hat im ersten Quartal deutlich weniger verdient und umgesetzt als im Vorjahreszeitraum und die Markterwartungen verfehlt. Der Rückgang resultiert größtenteils aus dem Verkauf des Geschäftes mit Reinigungstechnik, dessen Beitrag zu den Geschäftszahlen im Vorjahr noch enthalten war. Aber auch negative Wechselkurse belasten die Bilanz.

Flixbus expandiert in die USA

Flixbus expandiert in die USA. Ab Ende Mai starte in Zusammenarbeit mit US-Buspartnern ein Fernbusnetz in zunächst drei Bundesstaaten, teilte das Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) am neuen Firmenstandort in Los Angeles mit. Außer in Kalifornien werden die Busse künftig auch in Arizona und Nevada fahren, erreichbare Ziele sind neben Los Angeles auch Las Vegas, San Diego und Phoenix.

Homag glänzt im ersten Quartal mit steigenden Neuaufträgen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 16, 2018 07:06 ET (11:06 GMT)

Negative Wechselkurseffekte und Investitionen in die Digitalisierung haben den Maschinenbauer Homag im ersten Quartal gebremst. Der Umsatz lag mit 295 Millionen Euro auf Vorjahresniveau, während das operative Ergebnis (EBIT) um 2,7 Prozent auf 21,9 Millionen Euro sank. Wegen der SAP-Einführung im Hauptwerk Schopfloch seien wie erwartet weniger Anlagen ausgeliefert worden, sagte Homag-Chef Pekka Paasivaara.

Leoni verdient auch unter dem Strich deutlich mehr

Der Automobilzulieferer Leoni hat im ersten Quartal auch unter dem Strich deutlich mehr verdient und den Ausblick auf das Gesamtjahr bekräftigt. Gebremst wird das Unternehmen dagegen etwas von negativen Währungseffekten. Das Nettoergebnis kletterte um rund ein Fünftel auf 43,9 Millionen Euro.

Media-Saturn gründet Handelsallianz mit Fnac Darty

Die Media-Saturn-Holding, Europas größter Unterhaltungselektronikhändler, hat mit ihrem französischen Pendant Fnac Darty eine weitreichende europäische Kooperation vereinbart. Nach den Plänen legen Media-Markt, Saturn und Fnac Darty, bei denen die Ceconomy AG der größte Aktionär ist, anfangs den Einkauf der Eigenmarken in einem Gemeinschaftsunternehmen zusammen. Die Zusammenarbeit soll sich aber auch auf Innovation und Datenanalyse erstrecken.

Wirecard kooperiert mit Garmin - Ausblick bestätigt

Wirecard hat eine Kooperation mit Garmin bei digitalen Bezahllösungen vereinbart. Künftig sollen Nutzer von Garmin-Smartwatches eine mobile Bezahllösung des TecDAX-Unternehmens nutzen können. Die neue Partnerschaft biete Kunden ein größeres Spektruma an Geräten, mit denen sie bezahlen können, teilte die Wirecard AG mit.

Burberry steigert Vorsteuergewinn und kündigt Aktienrückkauf an

Der Luxusmodehersteller Burberry hat im Geschäftsjahr 2017/18 trotz geringer Einnahmen mehr verdient. Das Unternehmen erhöht seine Dividende und kündigte einen weiteren Rückkauf eigener Aktien für insgesamt 150 Millionen britische Pfund an. In den zwölf Monaten per Ende März erzielte die Burberry Group plc einen Vorsteuergewinn von 413 Millionen britischen Pfund, nach 394,8 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Venezuelas Regierung übernimmt Kontrolle von Kellogg-Niederlassung

Die venezolanische Regierung hat die Kontrolle über die Filiale des Lebensmittelkonzerns Kellogg übernommen, nachdem sich das US-Unternehmen wegen der Wirtschaftskrise aus dem Land zurückgezogen hatte.

Österreichische Post mit starkem Wachstum im Paketgeschäft

Die Österreichische Post profitiert vom ständig steigenden Volumen des Online-Handels. Im ersten Quartal konnte das prozentual zweistellig wachsende Paketgeschäft einstellig rückläufige Einnahmen im Briefgeschäft mehr als ausgleichen: Der Umsatz des Logistikunternehmens, das sich mehrheitlich im Besitz des österreichischen Staates befindet, stieg insgesamt um 0,4 Prozent auf 490,6 Millionen Euro.

Novartis-Chefjurist tritt zurück

Die Geschäfte von Novartis mit einem Beratungsunternehmen des persönlichen Anwalts von US-Präsident Donald Trump haben personelle Konsequenzen: Der Chefjurist des Schweizer Pharmakonzerns, Felix R. Ehrat, nimmt seinen Hut. "Obwohl der Vertrag rechtlich in Ordnung war, war es ein Fehler", begründete Ehrat laut Mitteilung seinen Schritt.

Spanische Telepizza kooperiert mit Pizza Hut

Die amerikanische Fastfoodkette Pizza Hut arbeitet künftig mit der spanischen Kette Telepizza zusammen. Im Zuge der Vereinbarung wird Telepizza die Franchisenehmer von Pizza Hut in Spanien betreuen und zudem die Lieferketten der US-Kette in Spanien, Portugal, der Schweiz und Lateinamerika verwalten, wie die beiden Unternehmen gemeinsam mitteilten. In Spanien und Portugal werde die Telepizza Group weiterhin Filialen unter eigener Marke betreiben, in Lateinamerika ihre Restaurants aber schrittweise auf Pizza Hut umstellen.

Tencent steigert Gewinn im ersten Quartal um 61 Prozent

Der chinesische Internetkonzern Tencent hat im ersten Quartal von der andauernden Stärke seines Geschäfts mit mobilen Spielen und anderen Bereichen profitiert. Der Nettogewinn kletterte im Zeitraum von Januar bis März um 61 Prozent auf 23,4 Milliarden Yuan, umgerechnet 3,1 Milliarden Euro. Von S&P Global Market Intelligence befragte Analysten hatten lediglich mit 17,1 Milliarden gerechnet. Der Umsatz stieg um 48 Prozent auf 73,53 Milliarden Yuan. Der operative Gewinn legte um 59 Prozent auf 30,7 Milliarden Yuan zu.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2018 07:06 ET (11:06 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.