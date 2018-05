Düsseldorf (ots) -



In seiner Sitzung am 15. Mai 2018 hat der Aufsichtsrat der Messe

Düsseldorf GmbH unter Leitung des Vorsitzenden, Oberbürgermeister

Thomas Geisel, den Vertrag des Vorsitzenden der Geschäftsführung,

Werner M. Dornscheidt (64) bis zum 30. Juni 2020 verlängert. "Dass

ich bis 2020 für dieses Unternehmen tätig sein kann, bedeutet mir

sehr viel", freut sich Dornscheidt. 2019 mit der Neuen Messe

Süd/Halle 1 eines der herausragenden Bauprojekte der Geschichte der

Messe Düsseldorf eröffnen und mit den großen Weltleitmessen interpack

und drupa aus dem aktiven Berufsleben auszuscheiden zu dürfen,

markiere für ihn einen Meilenstein.



Dornscheidt begann seine Laufbahn 1979 als Referent im

Zentralbereich Auslandsmessen der damaligen Düsseldorfer

Messegesellschaft mbH - NOWEA. Nach kurzer Tätigkeit bei der

Tochtergesellschaft Internationale Messe Marketing GmbH war er 1984

bis 1986 bei der NOWEA International GmbH zuständig für die neuen

Projekte in Drittländern. Zwischen 1986 und 1990 leitete Dornscheidt

die Abteilung für Messen und Verkaufsförderungsveranstaltungen im

Auftrag der Centralen Marketing-Gesellschaft der deutschen

Agrarwirtschaft (CMA), bevor er 1990 als Stellvertreter des

Geschäftsführers der Messe Düsseldorf International GmbH für alle

Auslandsveranstaltungen der Gesellschaft verantwortlich zeichnete.

Während dieser Zeit führte er 1996/1997 temporär die Geschäfte der

Messe Düsseldorf North America und war 1998/1999 Mitglied des

Vorstandes der Messe BVV AG, Brünn, Tschechische Republik. 1999

wechselte Dornscheidt als Vorsitzender der Geschäftsführung zur Messe

Leipzig GmbH. Als Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe

Düsseldorf GmbH kehrte er am 1. Januar 2004 in seine Heimat zurück.



Seit 2007 ist Werner M. Dornscheidt Honorarkonsul für die

Vereinigten Staaten von Mexiko in Nordrhein-Westfalen. In der

gestrigen Aufsichtsratssitzung wurde ihm die Genehmigung erteilt,

diese Funktion für und im Interesse des Messeunternehmens auch ab

2020 fortzuführen.



Nach Oberbürgermeister Geisel sei die Vertragsverlängerung in

ihrer Führungskontinuität auch eine wichtige Übergangsphase des

Unternehmens: "Unter der Ägide Dornscheidts sind zentrale Weichen für

die Zukunft der Stadttochter gestellt worden, insbesondere in den

Bereichen Internationalisierung, Digitalisierung und Gelände- und

Serviceoptimierung. Diese erfolgreiche Strategie soll perspektivisch

auch über 2020 hinaus weitergeführt werden, dafür stehen wir als

Aufsichtsgremium." Die Messegesellschaft arbeite subventionsfrei und

sei eine der profitabelsten mit eigenem Gelände in Europa, betont

Geisel.



Die Messe Düsseldorf Gruppe*:



Mit rund 360 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2017 konnte die Messe

Düsseldorf Gruppe ihre Position als eine der erfolgreichsten

deutschen Messegesellschaften behaupten. Auf den Veranstaltungen in

Düsseldorf präsentierten in diesem Messejahr rund 28.700 Aussteller

1,35 Mio. Fachbesuchern ihre Produkte. Hinzu kamen mehr als eine

halbe Million Kongressbesucher. Mit rund 50 Fachmessen, davon 23 N°

1-Veranstaltungen in den fünf Kompetenzfeldern Maschinen, Anlagen und

Ausrüstungen, Handel, Handwerk und Dienstleistungen, Medizin und

Gesundheit, Lifestyle und Beauty sowie Freizeit am Standort

Düsseldorf und etwa 70 Eigenveranstaltungen, Beteiligungen und

Auftragsveranstaltungen im Ausland ist die Messe Düsseldorf Gruppe

eine der führenden Exportplattformen weltweit. Dabei rangiert die

Messe Düsseldorf GmbH auf Platz 1 in Bezug auf Internationalität bei

Investitionsgütermessen. Auf den Eigenveranstaltungen im

Kompetenzfeld Maschinen, Anlagen und Ausrüstungen kamen 2017 rund 74

Prozent der Aussteller und 73 Prozent der Fachbesucher aus dem

Ausland an den Rhein, insgesamt besuchten Kunden aus rund 180 Ländern

Messen in Düsseldorf. Vertriebsstützpunkte für 138 Länder (74

Auslandsvertretungen) und Kompetenzcenter in 8 Ländern bilden das

globale Netz der Unternehmensgruppe.



* Alle Zahlen vorbehaltlich der finalen Bilanzierung





