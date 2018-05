Nordex hat sein Zahlenwerk vorgelegt. Trotz weniger Aufträgen und einem sinkenden Erlös von 648 Mio. Euro im letzten Jahr auf nun 488 Mio. Euro konnte der Windkraftanlagenbauer die Erwartungen der Analysten toppen. Schließlich ist man sich bewusst, dass der Anlagenbau sich gerade in Deutschland in einem schwierigen Markt befindet. Optionsaufträge sind nicht immer lukrativ für das jeweilige Unternehmen. Dennoch bestätigte CEO José Luis Blanco seine Jahreszielprognose, was bei den Anlegern gut ankam ...

Den vollständigen Artikel lesen ...