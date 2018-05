Düsseldorf/Köln (ots) -



Der KEC und die sportwetten.de GmbH haben sich zu einer mehrjährigen Partnerschaft zusammengeschlossen. Der in Düsseldorf ansässige Wettanbieter wird die Kölner Eishockeyfans mit verschiedenen Aktivierungsmaßnahmen auf den digitalen Kanälen sowie Promotion vor Ort involvieren. Bereits in jüngster Vergangenheit ist sportwetten.de mit dem DEB eine Kooperation eingegangen.



Das Zentrum der Partnerschaft bilden umfassende Aktivierungsrechte bei allen Begegnungen des Teams inklusive zwei Bandenpräsenzen und Social Media Beiträge, u.a. ergänzt sportwetten.de die Gameday-Posts mit aktuellen Wettquoten. Ferner wird der Wettanbieter beim großen DEL WINTER GAME im Januar 2019 als 'Sponsor of the day' in Erscheinung treten.



Neben dem Recht zur offiziellen Nutzung des Haie-Logos wird sportwetten.de die Bezeichnung "Offizieller Wettpartner der Kölner Haie" tragen.



Ingo Pauling, Direktor sportwetten.de GmbH: "Mit den Kölner Haien konnten wir einen langjährig etablierten Eishockey-Giganten für uns gewinnen, dessen Vermarktungskonzept uns vollends überzeugt hat. Nach dem großen Coup mit dem DEB, mit dem wir bereits einen erfolgreichen Auftakt erleben durften, haben wir uns zusätzlich eine Verbindung in die Liga gewünscht. Ein solcher Zuschauermagnet in der DEL, der zudem über eine starke nationale mediale Reichweite verfügt, in Kombination mit unseren Aktivitäten innerhalb des DEB runden das Paket für die Fans einfach perfekt ab. Gerade die Fangemeinde der Haie bietet durch ihre Loyalität und Emotionalität ein großes Partizipations-Potential, das wir in genau dieser Dynamik aufnehmen und einen Mehrwert für die Fans schaffen möchten."



Oliver Müller, Geschäftsführer der Kölner Haie: "Wir freuen uns, mit sportwetten.de einen innovativen Partner an unserer Seite zu haben, der bereits in der energetischen und traditionsreichen Eishockey-Kultur angekommen ist. Kreativität, Seriosität und Flexibilität sind die Kernelemente, mit denen sich sowohl der KEC als auch sportwetten.de identifiziert. Das besondere Augenmerk auf die Fan-Aktivierung ist ganz in unserem Sinne und verspricht eine fruchtbare Zukunft für alle Beteiligten."



Über sportwetten.de:



Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotierten pferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. In Kooperation mit der Firma Cashpoint aus Wien haben sich 2017 routinierte Spielmacher zusammengetan. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de sorgt man im deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei aller Seriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelung vom Wettbewerb ab. Ex-Fußballprofi und Kultfigur Ansgar Brinkmann fungiert als Werbebotschafter für die Marke und unterstreicht damit den Claim "Setzt auf Spaß!".



