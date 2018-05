Köln (ots) - In Köln haben die Dreharbeiten zur neuen zehnteiligen RTL-Polizeiserie "Die Klempnerin" mit Yasmina Djaballah ("Hinter Gittern - Der Frauenknast") als Polizeipsychologin Mina Bäumer und Jan Kittmann als Hauptkommissar Thomas Waldeck begonnen. Mina Bäumer arbeitet als Polizeipsychologin bei der Essener Polizei. Ihr Grundsatz: Erst machen, dann reden! Mit Hauptkommissar Thomas Waldeck löst sie dabei nicht nur Polizeifälle auf ihre unverwechselbare Art, sondern geht die Probleme ihrer "Klienten" mit viel Empathie und Pragmatismus an. In weiteren Rollen sind Lotte Becker ("In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte"), Nico Ramon Kleemann ("Die Auserwählten"), Dirk Ossig ("Das Tagebuch der Anne Frank") und Julius Dombrink ("Nebelwand - Der Usedom Krimi") zu sehen.



Hochempathisch, blitzgescheit und äußerst unkonventionell: Die Polizeipsychologin Mina Bäumer arbeitet bei der Polizei in Essen und behauptet sich schlagfertig und humorvoll in dieser Männerdomäne. Für Mina zählt das Ergebnis - selbst dann, wenn der Weg dahin für ihre Kollegen und "Klienten" nicht auf den ersten Blick nachvollziehbar erscheint. In ihrem Job als Polizeipsychologin betreut sie Opfer und Zeugen von Verbrechen, erstellt Täterprofile und tritt als Verhandlungsführerin auf. Mina sieht sich dabei als "Handwerkerin der menschlichen Seele" - bei ihr gibt es kein akademisches Fachsimpeln. Mit ihrem jüngeren Polizeikollegen, Hauptkommissar Thomas Waldeck, verbindet sie - neben einer von Anfang an zu spürenden Zuneigung - die gleiche Art zu arbeiten: ergebnisorientiert. Wo Mina den Zugang zum Menschen hat, findet Thomas die verborgenen Hinweise im Fall. Ungewöhnlich: Thomas ist im Dienst nicht bewaffnet und möchte darüber auch vorerst nicht sprechen... Und nicht nur im Job agiert Mina Bäumer mit Einfallsreichtum, sondern auch in der Erziehung ihrer zwei pubertierenden Kinder. Die alleinerziehende Single-Mutter hat diese voll im Griff.



"Die Klempnerin" ist eine Produktion der AMALIA Film GmbH im Auftrag von RTL. Produzenten sind Sibylle Stellbrink und Cornel Schäfer. Für die Bücher zeichnet Headautor Boris von Sychowski ("Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei") verantwortlich. Die Regisseure Michael Wenning und Enno Reese setzen die Crimedy in Szene. Die RTL-Redaktion liegt bei Jean-Young Kwak und Nadja Malkewitz unter der Leitung von RTL-Bereichsleiter Fiction Philipp Steffens. Die Dreharbeiten finden noch bis Anfang September 2018 in Köln und Essen statt. Die Ausstrahlung ist für die Season 2018/2019 geplant.



Pressekontakt: Ernst Rudolf RTL Television GmbH Ein Unternehmen der Mediengruppe RTL Telefon: 0221-45674310 Fax: 0221-45674292 ernst.rudolf@mediengruppe-rtl.de