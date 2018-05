Hannover - Die vergangenen fünf Handelstage haben sich mit nur einer neu begebenen in Euro denominierten Benchmark durch eine sehr zurückhaltende Primärmarktaktivität ausgezeichnet, so die Analysten der Nord LB.Mit der Emission der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) vom gestrigen Dienstag über EUR 500 Mio. seien nach den Platzierungen der Raiffeisen-Landesbank Steiermark (EUR 500 Mio., Laufzeit 15 Jahre) und der Deutschen Bank (EUR 500 Mio., Laufzeit 5 Jahre) im laufenden Monat Mai nunmehr insgesamt drei Euro-Benchmarks an den Markt gebracht worden. Das damit auch vergleichsweise geringe Emissionsvolumen von bisher EUR 1,5 Mrd. müsse aber auch im Kontext der zahlreichen Bankfeiertage im Mai bewertet werden. Außerdem habe sich der Vormonat April mit einem Emissionsvolumen von EUR 16,75 Mrd. durch eine hohe Aktivität am Primärmarkt ausgezeichnet.

