Von Telis Demos

NEW YORK (Dow Jones)--Das von Goldman Sachs gestütztes Startup zu digitaler Währung namens Circle Internet wird in einer neuen Finanzierungsrunde mit 3 Milliarden US-Dollar bewertet. Damit ist Circle Internet Financial eines der teuersten Fintech-Startups in den USA. Der Zuwachs in der Bewertung des Unternehmens aus Boston beträgt rund das Siebenfache gegenüber einer vorherigen Finanzierungsrunde im Jahr 2016. Diese Wertexplosion verdankt das Unternehmen dem ungebremsten Interesse an Bitcoins und anderen Digital-Assets.

Trotz eines Wertrückgangs um 40 Prozent in diesem Jahr bringen die Bitcoins diesen Firmen einen wahren Geldregen. Insbesondere zeigt sich, dass Dienstleister rund um Handel und Investment bei Kryptowährungen besonders profitieren. Dazu zählt etwa Coinbase, eine Bitcoin-Börse, oder auch Bitmain als chinesischer Hersteller von Chips für Transaktionen mit Digitalgeld.

Bei der besagten Finanzierungsrunde - eine der bisher größten für Krypto-Startups - machten auch die Wagniskapitalgeber Blockchain Capital und Tusk Ventures mit. Zudem steuerten bestehende Investoren wie IDG, Breyer, General Catalyst, Accel und Digital Currency Gelder bei. Goldman nahmn an der aktuellen Finanzierungsrunde nicht teil.

May 16, 2018 07:50 ET (11:50 GMT)

