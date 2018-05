Kurs-Einbruch und Dax-Abstieg: Der Frust der Pro-Sieben-Sat-1-Aktionäre ist riesig. Doch der neue CEO Max Conze findet die richtigen Worte.

Zwei Wochen könnte Max Conze noch entspannt im Liegestuhl die Frühlingssonne genießen, schließlich tritt er erst am 1. Juni als neuer Vorstandsvorsitzender von Pro Sieben Sat 1 an. Doch der Ex-Chef des Staubsaugerherstellers Dyson bereitet sich schon gründlich auf den neuen Job vor.

Conze hat sich bereits im Konzern umgeschaut und Tochterunternehmen besucht, vor allem aber hat er einen Tag lang bei Zuschauern zuhause verbracht: "Von acht Uhr in der Früh bis zehn Uhr abends", erläuterte der Manager den Aktionären auf der Hauptversammlung an diesem Mittwoch in München.

Die kurze, aber lebhafte Rede von Conze kam bei den Anteilseignern gut an. Viele hoffen, dass die größte private Senderkette hierzulande unter dem neuen Chef wieder aufblüht.

Der Rauswurf aus dem Dax im März, der überhastete Abgang des langjährigen Vorstandschefs Thomas Ebeling, mehrere Gewinnwarnungen und ein dramatischer Kursrutsch, in den vergangenen Monaten gab es nur wenige positive Nachrichten von Pro Sieben Sat 1.

Trotzdem fiel die Kritik an Management und Aufsichtsrat sehr verhalten aus. Lediglich Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitzt kritisierte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...