Die DZ Bank hat den fairen Wert für Grammer nach Zahlen zum ersten Quartal von 51 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Er rechne mit einer Fortsetzung der guten operativen Entwicklung des Lkw- und Nutzfahrzeugzulieferers in den kommenden Quartalen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Segment Nutzfahrzeuge entwickele sich besser als bislang erwartet./bek/ck Datum der Analyse: 16.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2018-05-16/14:25

ISIN: DE0005895403