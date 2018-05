Frankfurt am Main (ots) -



Erleben Sie den vielleicht spirituellsten Business-und Bewusstseins-Coach Deutschlands in der Jahrhunderthalle Frankfurt vom 01.06. - 03.06.2018. Das vielleicht härteste Unternehmer-Training Deutschlands! Jeder Mensch hat ein einzigartiges Potential und einen Traum mitgebracht ins Leben! Nur wenn wir dieses Potential und unseren Traum verwirklichen, finden wir Erfüllung! Das ist wahrer Erfolg! Herr Lambert lebt 3-4 Monate im Jahr auf Hawaii und verbindet Business-Wissen mit Meditation und jahrtausendealtem geistigem/spirituellem Wissen, um schneller und leichter Erfolg zu produzieren! Sein Vortragsstil ist ungewöhnlich, mitreißend, informativ und pragmatisch zugleich. Ein Feuerwerk an Inspiration und Spiritualität mit gleichzeitig verständlicher Darstellung der entscheidenden Themen erwartet Sie.



Du bist der Schöpfer Deines Lebens!



Sie sind nicht das Opfer Ihrer Umstände, Sie sind der Schöpfer Ihrer Umstände! ... denn egal in welchen Umständen Sie gerade stehen, vor Ihnen hat bereits ein Mensch aus weit schlimmeren Umständen großartigen Erfolg erschaffen!



Raus aus der Komfortzone!



Ihr Leben beginnt jenseits Ihrer Komfortzone! Sagen Sie sich: "Ich schwöre mir selbst, dass ich mich auf den Teil von mir fokussiere und ernähre, der frei sein will und vorwärts schreitet, um ein Leben zu erschaffen, dass ich liebe und worauf ich stolz bin!" Die Wahrheit ist: "Niemand außer Dir entscheidet, wie Deine Zukunft aussieht!"



Pressekontakt: Your Gala Osada GmbH Herr Friedhelm Osada f.osada@your-gala.com 0174/3180980