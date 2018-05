Was Michael Kasper, Eigentümer und Geschäftsführer von Vliesstoff Kasper, hinsichtlich seiner Reinigungsrollen unter Industrie 4.0 versteht, fasst er so zusammen: "Stabile Qualität für einen Schablonendrucker und konstante Lieferfähigkeit." Um dies zu realisieren, wird auf der Innenseite der Rolle ein RFID-Chip sicher angebracht. Im Chip sind sämtliche druckspezifischen Informationen hinterlegt - also ob die Reinigungsrolle die richtige Qualität und auch Breite für den entsprechenden Prozess im Schablonendrucker aufweist. "Dadurch wird die Rolle intelligent, weil sie die notwendigen Informationen für den Schablonendruck bereits mitbringt", erläutert Michael Kasper. Für ihn stellt der in der Innenseite implementierte RFID-Tagg ein Alleinstellungsmerkmal dar: "Wir sind derzeit die einzigsten, denen es gelungen ist, einen RFID-Chip in die Reinigungsrolle zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...