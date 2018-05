Der Bundestag diskutiert über den neuen Bundeshaushalt. Statt auf Budgetdetails einzugehen, nutzen viele Abgeordnete die Gelegenheit für eine Generalabrechnung. Dabei gäbe es Wichtiges zu bereden.

Ausgerechnet beim so trockenen Thema Bundeshaushalt kocht die Stimmung im Bundestag. Das Ganze hat schon Ritualcharakter. Erst hält ein seriös wirkender Finanzminister einen Vortrag, der mit Zahlen und staatstragenden Begriffen gespickt ist. Dann heißt es: Feuer frei! Wer sich schon immer mal im Plenum darstellen wollte, sieht jetzt seine Chance gekommen.

So war es auch seit diesem Dienstag zu beobachten, an dem Finanzminister Olaf Scholz seinen Haushaltsplan für 2018 vorstellte. Der Plan ist in Grundzügen schon seit Monaten bekannt und seit dem 2. Mai auch im Detail, die meisten Parteien haben ihn bereits ausführlich kritisiert. Das hindert die Abgeordneten jedoch nicht daran, Scholz' Haushalt noch bis Ende der Woche zur eigenen Profilierung zu nutzen.

Dabei geht es gerne auch persönlich zu. So stichelt etwa FDP-Haushaltsexperte Otto Fricke gegen Scholz' hanseatischen Stil: "Ich habe noch nie erlebt, wie wenig Emotionen Sie mit diesem so wichtigen Schicksalsbuch unserer Nation verbinden." Sein Fraktionskollege Christian Dürr spricht von einem "Armutszeugnis", Grünen-Mann Sven-Christian Kindler von "einem klaren Fehlstart", Linken-Haushaltsexpertin Gesine Lötzsch von einer ...

