Düsseldorf (ots) - Die unabhängige und inhabergeführte Private Equity Gesellschaft capiton, in deren Beteiligungsportfolio sich bereits zehn mittelständische Unternehmen befinden, beteiligt sich gemeinsam mit dem Management mehrheitlich an dem führenden Schweizer Cyber-Security-Unternehmen ISPIN AG.



Die Transaktion, von der beide Parteien große Wachstumsimpulse erwarten, wurde von RSM umfassend begleitet und innerhalb weniger Wochen realisiert. Nach Aussagen aller Beteiligten hat das große RSM-Engagement und die Kompetenz bei der Projektdurchführung wesentlich zum Abschluss der Transaktion beigetragen. RSM konnte innerhalb kürzester Zeit ein schlagkräftiges Expertenteam aus Deutschland und der Schweiz mobilisieren. "Die Seniorität und das Commitment des RSM-Projektteams hat es ermöglicht, die Due Diligence in kurzer Zeit erfolgreich zum Abschluss zu bringen", so Roumyana Schnettler von capiton.



"Die Zusammenarbeit mit den involvierten Beratern sowie mit capiton selbst war von hoher Professionalität und einem ausgesprochenen Verständnis für mittelständische Unternehmen geprägt", so Volkmar Berner, Partner, RSM Transaction Services.



Beteiligte Personen von RSM: Volkmar Berner (Partner, Finance), Florian Mühl (Manager, Finance), Daniel Spitz (Partner, Tax)



Weitere Informationen finden Interessenten unter: - www.capiton.de - www.ispin.ch



