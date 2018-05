Frankfurt - Das britische Pfund ist in den letzten Wochen leicht unter Druck geraten, so die Analysten der DekaBank. Die Bank of England (BoE) habe ihren Leitzins unverändert bei 0,5% belassen und die Einschätzung der Notenbank sei als zurückhaltend bewertet worden. Die erwartete Zinsanhebung für Mai sei bereits vorab nach einem schwachen vorläufigen BIP-Wachstum im ersten Quartal ausgepreist worden.

