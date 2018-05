Hamburg (ots) - NDR Info, das Informationsradio des NDR, feiert seinen 20. Geburtstag. Ob Elbe-Hochwasser oder EXPO in Hannover, ob Fußball-Weltmeisterschaft oder 9/11 in New York, NDR Info war mit seinen Reportern immer live dabei und steht für verlässliche Berichterstattung aus dem Norden, aus Deutschland und der Welt, für aufwendige Recherche und für einen konstruktiven Blick in die Zukunft. NDR Info Programmchefin Claudia Spiewak: "Unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten sind weltweit unterwegs, aber zu Hause sind wir in Norddeutschland. Etwa die Hälfte aller Themen im Programm kommen aus dem Norden. Diese norddeutsche Prägung macht uns aus."



Deshalb geht das Team von NDR Info mit einem Doppeldeckerbus auf Tour: Vom 17. Mai bis zum 2. Juni macht es unter dem Motto "20 Jahre NDR Info - Nachrichten für den Norden" Station in 14 Städten - von Heide bis Hildesheim, von Wismar bis Cloppenburg. Eine vollständige Übersicht der Orte ist unter www.NDR.de/info veröffentlicht.



Wochentags von 9.00 bis 12.00 Uhr senden die Moderatoren Birgit Langhammer und Carsten Vick live von den Marktplätzen der jeweiligen Orte. Im Mittelpunkt stehen Mut machende Projekte aus der jeweiligen Stadt; dazu gibt es Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, ein Wissensquiz und ein mobiles Fotostudio für persönliche Erinnerungsbilder. Fragen und Anregungen zum NDR Info Programm sind sehr willkommen.



An zwei Sonnabenden ist der NDR Info Doppeldeckerbus von 12.00 bis 16.00 Uhr in Lübeck (19.5.) und Osnabrück (26.5.) zu Gast - gemeinsam mit Künstlern, die dem Radioprogramm besonders verbunden sind: In Lübeck ist der Kabarettist Alfons dabei, der auch im Radio als Experte für deutsch-französische Themen zu hören ist. In Osnabrück werden der Musiker Stefan Gwildis, häufiger Gast in der NDR Info Satireshow "Intensiv-Station", und der Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt, Gastgeber der NDR Info Talk-Sendung "Meyer-Burckhardts Frauengeschichten", auftreten. An beiden Tagen wird auch ein Hörspiel mit prominenter Besetzung live produziert.



Zum Abschluss der Tour am 2. Juni lädt NDR Info Hörerinnen und Hörer zur großen Geburtstagsfeier nach Hamburg ins Rolf-Liebermann-Studio des NDR ein. Präsentiert wird eine Extra-Ausgabe der NDR Info "Intensiv-Station" mit prominenter Besetzung und Musik der NDR Bigband. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und am 4. Juni im Programm von NDR Info gesendet.



NDR Info ist mit aktuell mehr als 650.000 Hörerinnen und Hörern täglich das meistgehörte Nachrichtenradio in Norddeutschland und hat damit im 20. Jahr seines Bestehens den bisher höchsten Wert erreicht.



